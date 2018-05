Mick Jagger : Son hommage à sa compagne L'Wren Scott, 4 ans après son suicide

Mick Jagger et L'Wren Scott (de son vrai nom Laura Bambrough) s'étaient rencontrés en 2001 et s'étaient fréquentés pendant treize années jusqu'à la mort de la designer. "Je ne parviens pas à comprendre comment mon amour et ma meilleure amie a pu mettre fin à ses jours d'une façon aussi tragique. Nous avons passé de nombreuses heureuses années ensemble et nous nous sommes construit une superbe vie à deux. Elle avait une présence rayonnante et son talent était véritablement admiré et pas seulement par moi", avait déclaré le leader des Rolling Stones après le suicide de sa compagne.

Quelques semaines après cette disparition, Mick Jagger avait été vu au bras de la ballerine Melanie Hamrick (31 ans), rencontrée deux semaines avant la mort de L'Wren Scott. À l'époque, la soeur de la défunte avait exprimé sa colère dans la presse, choquée que l'artiste britannique ait pu refaire sa vie aussi rapidement. "Plus j'y pense, plus ça m'énerve. Ma soeur mérite un peu plus de respect. Cela ne fait même pas trois mois qu'elle est décédée. (...) Je suis juste soulagée que L'Wren n'ait plus à tolérer son comportement. Ma soeur méritait mieux que ça. Ce que fait Mick, c'est terrible. C'est triste. Sa vie continue comme si de rien n'était. Il sort toujours avec des femmes, tandis qu'une partie de notre famille n'est plus", avait déclaré Jan Shane au Daily Mirror.

Mick Jagger et Melanie Hamrick sont depuis devenus les parents d'un petit Deveraux en décembre 2016.