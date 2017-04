Mick Schumacher : Le fils de Michael brise le silence sur son père

Alors que l'état réel de Michael Schumacher, un peu plus de trois ans après son accident de ski, demeure un mystère impénétrable, farouchement protégé par sa famille et son loyal manager Sabine Kehm, son fils a eu de manière inédite quelques mots à son sujet.

Tout juste âgé de 18 ans (depuis le 22 mars), Mick Schumacher veut suivre la trajectoire de son illustre papa, septuple champion du monde de Formule 1, et semble en bonne voie. Alors qu'il se prépare à disputer cette saison le championnat européen de F3, nouvel échelon à gravir après avoir joué les premiers rôles dans la catégorie inférieure en 2016 (2e des championnats de Formule 4 italien et ADAC, avec 10 victoires à son actif au total), l'ambitieux jeune homme s'est confié à RTL Deutschland : "Je dois reconnaître que Michael est mon idole. Si je l'admire autant, c'est parce qu'il est tout simplement le meilleur pilote de Formule 1 de tous les temps. Sans aucun doute, il joue un rôle de modèle pour moi", a déclaré Mick, évoquant pour la première fois son père dans les médias depuis ce tragique 29 décembre 2013 où il l'a vu chuter et heurter un rocher alors qu'ils skiaient ensemble à Meribel.

Focalisé sur ses ambitions sportives, le fils de Schumi s'est naturellement abstenu de toute confidence trop privée, parlant ensuite de "l'objectif de [s]a carrière" : "Devenir champion du monde comme lui. Actuellement, je fais mon petit bonhomme de chemin en sport automobile, et je mène ma carrière à ma façon. On verra bien de quoi mon avenir sera fait", a ainsi poursuivi le jeune Allemand, qui a de toute évidence hérité de la mentalité de gagnant de son paternel.

Ambassadeur de Mercedes, Mick Schumacher court depuis l'an dernier sous les couleurs de l'écurie italienne Prema Powerteam, qui entretient des liens étroits avec le constructeur allemand mais aussi avec Ferrari et, en particulier, son académie de pilotes.

Ancien directeur de la Scuderia et très proche de Michael Schumacher, Jean Todt, président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), avait pudiquement évoqué au mois de janvier la convalescence de l'ancien Kaiser des circuits : "Michael continue, avec sa famille, à se battre pour que les choses s'améliorent. Il se bat. Il faut lui souhaiter beaucoup de courage, à lui et sa famille", déclarait-il alors à France Bleu, respectant autant que possible le voeu de réserve du clan. Un clan qui a été confronté dernièrement à une nouvelle épreuve : la mort de Karl-Heinz Schumacher, oncle du champion, dont il était très proche.