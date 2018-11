Mickaël Vendetta présente sa compagne face à Benjamin Castaldi et sa femme

Il y avait du monde pour souffler les bougies de Citestars, l'association qui vient en aide à tous les enfants défavorisés et maltraités de Paris et d'Île-de-France et qui oeuvre également en faveur des enfants atteints de malformations cardiaques et respiratoires.

Lors de cette soirée, au cours de laquelle l'association faisait son cabaret avec plusieurs artistes sur scène et qui couronnait la nouvelle Miss Beauté Nationale 2019 (un titre remporté par Jenna Ktorza), on a ainsi pu voir l'ancienne vedette de télé-réalité Mickaël Vendetta. Le jeune homme, devenu organisateur de soirées et qui a laissé tomber son concept de "Bogossitude" pour se concentrer sur la musique et les affaires, a pris la pose aux côtés de sa compagne, une charmante et mystérieuse demoiselle... Côté couples, il fallait aussi compter sur la présence de Benjamin Castaldi et sa femme Aurore Aleman, l'ancien décrié animateur Tex et sa femme Béatrice, Gérald Dahan et sa femme Claire, Fabienne Thibeault et son mari Christian Montagnac ou encore Michael Jones et sa compagne...

L'association, lancée en 1998 par des personnalités issues du monde sportif et artistique tels que Jean Pierre Castaldi (présent) ou le regretté Mouss Diouf, a aussi pu compter sur la participation joyeuse de Clara Morgane, Gwendal Peizerat, Caroline Loeb, Albert Kassabi (Bebert du groupe les Forbans), Martin Lamotte, Daniel Russo, le photographe Foc Kan, Julien Fombaron, Biyouna, Cartouche ou encore Philippe Candeloro, Popeck, Brahim Takioullah (le deuxième plus grand homme sur Terre avec 2,46 m), Loup-Denis Elion, Yves Lecoq, l'humoriste Maxime, Bernard Menez, Indra Kuldasaar, Bruno Putzulu, Guillaume Kerner, Guy Amram, Farid Khider, Pierre Fulla...

Citestars, présidée par David Donadei, collabore avec des hôpitaux pour enfants et également avec la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Elle a obtenu quatre agréments : de la Jeunesse et des Sports, de l'Intérieur, de la Justice ainsi que de la Caisse d'allocation familiale (CAF).

Thomas Montet