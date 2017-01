Mike Brant : Sa famille fait la fête en marge de Hit Parade

En marge du spectacle Hit Parade, qui se joue au Palais des Congrès à Paris, une fête d'anniversaire en l'honneur de Zvi Brant, regretté frère du chanteur Mike qui est une des têtes d'affiches en hologramme de ce show, s'est tenue le 14 janvier.

Pour ses 68 ans, Zvi Brant a pu compter sur ses proches et sur diverses personnalités pour faire la fête. Accompagné de sa femme Corinne et de leur fille Yona, il a pu souffler ses bougies sous les yeux du créateur Jean-Paul Gaultier, de Stone et son mari Mario d'Alba, du chanteur Philippe Wintousky (Coco Rigolo), Nicoletta et son mari Jean-Christophe Molinier, Monique Le Marcis (ex-programmatrice musicale sur RTL et première à avoir mis Mike Brant à l'antenne), l'auteur et compositeur Jean Renard (qui a signé le tube de Mike Brant, Laisse-moi t'aimer), le chanteur Pierre Charby, l'animateur radio et journaliste André Torrent venu avec sa femme et leur fils ainsi que l'auteur et compositeur Michel Jourdan (qui a lui aussi signé plusieurs succès pour le regretté artiste comme Qui saura ou Rien qu'une larme) et sa femme, Bruno Gaccio...

Zvi Brant fait partie de ces héritiers de stars qui ont accepté le projet de Hit Parade dont le concept est de faire revivre sur scène des stars de la chansons en hologramme. On retrouve ainsi Mike Brant, Claude François, Dalida et Sacha Distel.

