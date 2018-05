Mike Horn a frôlé la mort : Comment son épouse, décédée, l'a sauvé

Aventurier aguerri, Mike Horn n'a peur de rien. Ainsi, en janvier 2017, il a traversé l'Antarctique en solitaire. Une expérience qui l'a marqué à vie... d'autant plus qu'il a frôlé la mort ! Dans les colonnes du magazine Paris Match, l'explorateur de 51 ans raconte.

Alors qu'il avait déjà parcouru 4300 kilomètres, et qu'il était à 800 kilomètres du but, Mike Horn a évité le pire. Il faut dire que les -45 degrés, le vent glacial et son traîneau de 170 kilos ne l'ont pas aidé ! "Régulièrement catapulté dans les airs, plaqué sur les chicanes de glace, j'avais jusqu'ici tenu bon, m'extirpant des crevasses, lance-t-il. Mais une partie de mon corps ne répond plus, et les cordages de Kevlar m'emprisonnent." À ce moment précis, Mike Horn ne sent plus son épaule, luxée.

Allongé sur le sol, l'aventurier trouve la force de se battre grâce à son épouse Cathy, décédée en 2015. "Je repense à sa voix... 'Vis pour moi... Vis pour nous deux...'", confie celui qui a "promis à ceux [qu'il] aime de revenir vivant". "Étendu sur cette immensité blanche, épuisé, ce serait si facile d'être lâche, de me laisser mourir. Mais Cathy m'a légué la responsabilité de continuer à aimer et à guider nos enfants. L'amour que j'éprouve pour mes filles me confère alors une redoutable énergie", poursuit-il.

Finalement, la star de The Island (M6) se relève, "traite la douleur avec de la morphine" et "immobilise [son] épaule". "Moi qui fonçais la veille, ma blessure m'oblige à mesurer chacun de mes gestes, avec mon seul bras valide, je franchis les kilomètres restants avec la précision d'un métronome, raconte l'aventurier. J'accepte mon nouvel handicap tel un cadeau qui me permet d'éviter l'erreur fatale." Et, dix jours plus tard, il touche enfin à son but : traverser l'Antarctique en 57 jours ! "Ce jour-là, c'est bien la force de vie de ma femme qui a sauvé la mienne", conclut-il.

Une anecdote a retrouver dans le magazine Paris Match, en kiosques ce jeudi 31 mai 2018.