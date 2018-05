Mike Horn, la mort de sa femme : "C'était pire que perdre la vie"

Début 2015, l'aventurier Mike Horn (51 ans) perdait sa femme Cathy, emportée par un cancer du sein. Un drame qui l'a évidemment profondément marqué et qui a été à l'origine d'un projet fou, la traversée de l'Antarctique en solitaire. Dans son livre justement intitulé L'Antarctique, le rêve d'une vie (paru aux éditions XO, le 24 mai 2018) Mike Horn est bien sûr revenu sur cette quête réalisée en 2017 mais aussi sur la disparition de sa compagne...

Dans ce livre, le papa d'Annika et Jessica a écrit à propos de son état d'esprit après le drame familial qui l'a frappé. "Moi qui ne m'avoue jamais vaincu, je n'étais qu'impuissance (...) J'ai traversé bien des drames personnels dans mon existence, mais je n'ai jamais éprouvé un tel choc. Perdre ma femme, c'était pire que perdre la vie", a-t-il commencé à raconter. C'est d'ailleurs ce qu'il a voulu dire à son épouse peu de temps avant qu'elle ne parte lorsqu'il a lâché : "Je donnerai tout pour mourir à ta place." Ce à quoi Cathy avait répondu selon son récit : "Vis pour moi, Mike ! Vis pour nous deux."

Aujourd'hui, l'explorateur – qui s'apprête à partir plusieurs mois vers l'Himalaya – n'est pas seul. Il peut compter sur ses filles pour l'accompagner dans ses voyages aux quatre coins du monde, Annika et Jessica sont également très impliquées dans la vie professionnelle de leur célèbre papa ! En effet, c'est ce duo très complice qui gère notamment l'image et la communication de l'ex-animateur d'A l'état sauvage (M6). "C'est fusionnel oui, c'est un partage incroyable. C'est vraiment un privilège de travailler avec la famille et les gens que tu aimes", avait-il confié à Turbo il y a quelques semaines.

L'Antarctique, le rêve d'une vie est disponible depuis le 24 mai 2018 aux éditions XO.