Mike Horn : Papa fier aux côtés des ses filles, il leur adresse un beau message

On ne présente plus l'explorateur Mike Horn. Parmi ses faits d'armes, la traversée du Groenland en quinze jours, l'ascension de quatre sommets de plus de 8000 mètres d'altitude sans oxygène ou le fait d'être le premier homme à avoir traversé l'Antarctique en solitaire. On le sait moins mais l'homme de 50 ans est aussi l'heureux père d'Annika (née en 1993) et Jessica (née en 1994). Et grand voyageur ou pas, pour elles, il est toujours là.

La preuve encore ce week-end. Mike Horn s'est rendu aux États-Unis où Jessica a obtenu son diplôme à l'université de Boston. Un moment que le très sexy quinquagénaire a partagé sur Instagram en dévoilant une photo de lui entouré de ses filles. "Fier et honoré d'avoir partagé ce jour de remise de diplôme avec Jessica et Annika. Vous m'inspirez tellement toutes les deux. Il n'y a rien de plus important que de rester concentré et déterminé pour atteindre son but. La route que vous avez choisie a été remplie d'obstacles et de difficultés que vous avez surmontés. Comme la fois où vous avez été les plus jeunes enfants à skier au pôle Nord, a-t-il écrit en légende. Il y a une étoile au paradis qui est très fière de vous et qui vous regarde. Qui vous prend la main et vous aide à avancer." Un clin d'oeil à son épouse Cathy, la mère de ses filles, décédée en février 2015 d'un cancer du sein.