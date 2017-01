Mike Posner (I Took a Pill in Ibiza) chante aux funérailles de son papa

Mike Posner, à qui l'on doit l'énorme tube de l'été passé I Took a Pill in Ibiza (nommé aux prochains Grammy Awards), a choisi de rendre un hommage musical à son père Jon, mort le 11 janvier 2017, lors de ses funérailles qui se sont tenues le 13 janvier.

Le jeune chanteur américain de 28 ans a donc décidé de reprendre le titre First Day of My Life de Bright Eyes, lors de la cérémonie qui s'est tenue à la synagogue Ira Kaufman, située dans la ville de Southfield (Michigan). En costume noir et kippa sur la tête, Mike Posner, très ému, a interprété le morceau une guitare à la main. Il a expliqué qu'il avait choisi cette chanson pour son père car cela faisait quelque temps qu'il la répétait... pour le mariage d'un ami qui avait lieu le lendemain ! Il a ainsi pu rendre hommage à son papa, avocat pendant quarante-cinq ans, emporté à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer contre lequel il luttait depuis l'an passé.

Jon Poser, enterré au cimetière Machpelah, laisse derrière lui son épouse depuis trente-sept ans, Roberta Henrion, et leurs deux enfants, Emily et Michael Posner. Tous ceux qui souhaitaient rendre hommage au papa de l'artiste, étaient invités à faire un don à l'université de droit Wayne State (Détroit) pour son programme Mark Weiss Scholarship Fund.