Mila Kunis a saboté sa romance avec Macaulay Culkin : "Ça a été horrible !"

Tout le monde ne s'en souvient pas forcément : avant de devenir l'épouse d'Ashton Kutcher et d'avoir deux adorables enfants avec lui (Wyatt, 3 ans, et Dimitri, 1 an et demi), Mila Kunis a partagé pendant huit années la vie de Macaulay Culkin, inoubliable Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion. Les deux acteurs, qui avaient rompu en 2010, s'étaient toujours montrés très discrets sur leur relation. Près d'une décennie plus tard, la comédienne de 34 ans évoque leur rupture...

Invitée dans le podcast Armchair Expert de son ami Dax Sheperd pour faire la promotion de sa nouvelle comédie L'espion qui m'a larguée (le 8 août au cinéma), Mila Kunis a révélé qu'elle avait provoqué la fin de sa romance avec Macaulay Culkin. "J'ai eu une rupture horrible, vraiment horrible. J'ai foiré. J'étais une co***sse dans ma vingtaine et je serai la première à l'admettre. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte, à me dire : 'Tu sais quoi, j'étais vraiment une co***sse.' J'ai merdé, et j'ai merdé dans la façon dont j'ai agi. Lorsque je suis redevenue célibataire, je me suis dit qu'il fallait que je prenne du temps pour moi. J'avais réellement besoin de comprendre pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait, j'avais besoin de me reconstruire en tant qu'humain", a-t-elle lâché, admettant qu'elle s'était depuis pardonnée.

Lorsqu'elle a annoncé à sa mère qu'elle sortait avec Ashton Kutcher

Dans son interview, Mila Kunis a également évoqué sa relation avec Ashton Kutcher. D'abord amis (ils s'étaient rencontrés à la fin des années 1990 sur le plateau de la série That '70 Show), les comédiens sont ensuite devenus amants. Une histoire d'amour née en 2012, soit quelques mois après la rupture de l'acteur avec Demi Moore. Et lorsque Mila Kunis a souhaité annoncer la nouvelle à sa mère, cette dernière l'a encaissée d'une drôle de façon. "J'ai dit à ma mère que je voyais quelqu'un. On était dans la voiture et je lui ai dit : 'Maman, je dois t'annoncer que je sors avec quelqu'un.' Elle m'a dit : 'Oh, dis-moi, qui est-ce ?', je lui ai dit 'Tu dois te préparer pour celle-là... Je sors avec Ashton Kutcher', elle m'a littéralement dit : 'Oh ferme-la' en russe. Je lui ai dit que j'étais sérieuse et que j'étais amoureuse", a-t-elle expliqué.

Selon elle, c'est à cause des spéculations liées au divorce d'Ashton Kutcher et Demi Moore (il avait fait l'objet de rumeurs d'infidélités) que sa mère avait un avis biaisé sur le comédien. "Il sortait tout juste d'un divorce et il y a tellement eu de méprise à ce sujet. Et parce qu'il est très secret, très respectueux, il n'allait pas dire quoi que ce soit et a laissé les rumeurs se faire. Les gens y ont cru. (...) Les gens ont eu une perception étrange de qui il était, basée sur ces rumeurs auxquelles il n'avait pas réagi. On a commencé notre relation en étant super honnêtes et transparents l'un avec l'autre, on connaissait nos défauts à 100%, on savait exactement qui on était... Et on s'est accepté pour qui on est", a-t-elle conclu.