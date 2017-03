Mila Kunis divine après l'accouchement, prête à être encore une "mauvaise mère"

Il y avait du beau monde à la conférence du CinemaCon baptisée "The State of the Industry: Past, Present and Future" à Las Vegas le 28 mars ! Lors de cet événement qui donne l'occasion aux professionnels de se pencher sur l'état de l'industrie cinématographique, se sont ainsi croisés Jessica Chastain (Miss Sloane), Mark Wahlberg et Peter Berg (Traque à Boston), Cara Delevingne et Luc Besson (Valérian) et Mila Kunis. Cette dernière a fait sa première apparition sous les projecteurs depuis la naissance de son deuxième enfant avec Ashton Kutcher, affichant sa belle silhouette dans une robe noire sobre mais sexy.

Voilà moins de quatre mois que Mila Kunis (33 ans) a accouché de Dimitri, né précisément le 30 novembre dernier. Le bébé a rejoint sa grande soeur Wyatt, 2 ans. Sur le tapis rouge du CinemaCon, la star a dit quelques mots sur cet heureux événement à E! News : "Wyatt adore son petit frère. Elle veut qu'il dorme dans sa chambre et n'est pas du tout jalouse ou envieuse. Elle est géniale, on a vraiment de la chance." Maman de deux enfants, elle n'a forcément plus le même rythme qu'avant, notamment en ce qui concerne sa vie sociale : "Avec mes copines, je suis allée dîner il y a un mois et je suis rentrée à 22h30. J'ai bu trois cocktails penicillin (au whisky sour) qui étaient délicieux et j'étais proche de la gueule de bois. Trois verres, je suis vraiment une fêtarde du dimanche." Quant à ses soirées de folie avec son mari Ashton, elles sont limitées : "Parce que le lendemain matin, nous avons des enfants ! Vous ne pouvez plus faire la fête comme des fous car, à 7h du matin, vous entendez 'mamaaaan !'"

En réalité, Mila Kunis n'était pas venue à Las Vegas pour parler de sa vie de maman, mais plutôt de la mauvaise mère qu'elle incarne au cinéma. En effet, la comédienne va reprendre le costume d'Amy dans la suite de la comédie Bad Moms (Mauvaises Mères) qui se déroulera durant la période de Noël. Elle retrouvera ainsi ses partenaires Kristen Bell et Kathryn Hahn pour le tournage : "On aura les mamans des mamans. Chaque personnage devra gérer sa mère. Le casting est génial", a-t-elle dit sans toutefois révéler le nom des actrices tiendront ces rôles. En attendant d'en savoir plus, retrouvez la bande-annonce de la délirante comédie qui a engrangé près de 180 millions dollars de recettes dans le monde.