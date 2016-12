Mila Kunis, en famille, dévoile sa belle silhouette peu après l'accouchement

Après la frénésie de Noël, le quotidien reprend rapidement le dessus, même chez les stars hollywoodiennes ! Mila Kunis et son mari Ashton Kutcher ont ainsi été vus dans le quartier de Studio City à Los Angeles le 26 décembre en train de faire leurs courses chez Ralph's, accompagnés de leurs deux enfants. Le couple est parent de deux petits, dont le dernier, Dimitri, est né le 30 novembre dernier. Il a rejoint sa grande soeur Wyatt, âgée de 2 ans.

Pour cette sortie banale, les deux acteurs ont choisi un look très décontracté. On remarquera que la belle Mila, 33 ans, affiche une belle silhouette post-accouchement. Portant un jean et un sweat noir avec l'initiale I - pour faire un clin d'oeil à sa fille ? -, elle ne semble pas avoir gardé un seul kilo de sa grossesse ! Quel est son secret ?

Côté travail, les héros irrésistibles de la série That '70s Show prennent du temps en famille. Mila Kunis a dernièrement été remarquée dans la comédie Bad Mom, un rôle que certains moments de sa vie de maman doivent lui rappeler, tandis qu'Ashton Kutcher fait lui partie du casting de la dernière réalisation de James Franco, le drame baptisé The Long Home.