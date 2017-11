Mila Kunis et Ashton Kutcher : Follement amoureux, ils font le show...

Mardi 31 octobre, alors que la plupart des Américains se préparaient pour fêter Halloween, Mila Kunis et Ashton Kutcher ont abandonné leurs deux enfants, Wyatt et Dimitri, pour assister à un match de base-ball. Fidèles supporters des Dodgers de Los Angeles, les deux amoureux n'ont pas hésité une seconde à aller défendre leurs couleurs lors de la World Series 2017 (la finale de la Ligue majeure de base-ball) dans le cadre d'un match décisif pour les Californiens : en cas de victoire dans ce 6e match, ils revenaient à égalité avec les Astros d'Houston et s'offraient un ultime match pour tenter de remporter le titre tant convoité.

Et nos deux stars hollywoodiennes n'ont pas hésité à montrer l'exemple et à donner de la voix pour donner de l'espoir aux Dodgers. Au bord des tribunes, les deux comédiens ont été vus en train d'agiter de grands drapeaux aux couleurs du club de la Cité des Anges, devant des spectateurs ravis. Passionnés de sport – ils sont régulièrement dans les tribunes des Lakers de Los Angeles, le club de basket phare de L.A. –, Mila et Ashton ont en tout cas porté bonheur à leur équipe favorite, qui s'est imposée 3-1.

Mais la chance n'aura duré qu'un temps, puisque lors du 7e match qui s'est déroulé au Dodgers Stadium dans la nuit du mercredi au jeudi 2 novembre, les Texans se sont imposés 5-1, s'offrant ainsi le premier titre majeur de leur histoire. N'en déplaise aux deux acteurs qui s'étaient rencontrés sur le tournage de That 70's Show et qui ont fini par se marier en 2015.

Récemment, Mila avait fait une tendre déclaration d'amour à son chéri. "Mon mari ne m'agace pas. Mais vraiment pas. Je ne sais pas si ça arrivera plus tard. Nous sommes mariés depuis seulement quelques merveilleuses années. On en est encore dans la phase lune de miel", avait-elle confié à E! News. Nous nous aimons toujours très fort et nous apprécie la compagnie de l'autre au quotidien. Et je sais que ce n'est pas ce que les gens veulent entendre mais... j'ai un incroyable partenaire, vraiment, et je suis tellement reconnaissante pour ça chaque jour."