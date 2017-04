Mila Kunis offre un magnifique cadeau à ses parents, aidée d'Ashton Kutcher

Elle est comme ça, Mila Kunis, toujours prête à faire plaisir aux gens qu'elle aime ! Et en particulier lorsqu'il s'agit de ses parents, Elvira et Mark. Au début des années 1990, la famille Kunis avait quitté son pays natal, l'Ukraine, pour rejoindre les États-Unis. Mila Kunis était alors âgée de 7 ans. Installés dans le même appartement de Los Angeles depuis plus de vingt-cinq ans, ses parents ont toujours refusé d'en déménager, très heureux d'habiter dans un immeuble modeste.

Fin 2016, alors qu'elle était encore enceinte de son petit Dimitri (aujourd'hui âgé de 4 mois), la star de 33 ans a ainsi eu l'idée de donner un coup de neuf à la maison de son enfance. Puisque ses parents tenaient à tout prix à rester dans leur appartement, Mila Kunis a donc souhaité leur faire une surprise en le modernisant et en le redécorant. Pour ce faire, la pétillante brunette a fait appel à une architecte d'intérieur via la plateforme Houzz, un site de déco qui met en relation particuliers et professionnels de la rénovation. Après avoir élaboré des plans et sélectionné de nouveaux produits, les deux femmes se sont mises à l'oeuvre pour rénover en secret le salon, la salle à manger et la cuisine d'Elvira et Mark Kunis.

Plus rien n'a compté lorsque j'ai vu ma mère pleurer

"La réaction de mes parents lorsqu'ils ont découvert ce nouvel espace a donné tout son sens à ce que nous venions de réaliser. Le stress, la course contre la montre : plus rien n'a compté lorsque j'ai vu ma mère pleurer", a confié l'actrice dans une vidéo mise en ligne le 25 avril. Aidée de son époux Ashton Kutcher (le comédien avait organisé la même surprise pour sa maman, Diane, en 2015), Mila Kunis a donc réaménagé l'appartement avec des meubles plus modernes avant de faire venir ses parents. Surpris et émus aux larmes, Elvira et Mark Kunis n'ont pu contenir leur émotion en découvrant leur nouvel appartement. "Je ne pouvais pas espérer avoir une meilleure belle-famille. C'est la famille. Et il n'y a aucune distinction entre la famille de Mila et la mienne", a déclaré Ashton Kutcher, également très ému.