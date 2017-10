Mila Kunis refuse d'offrir à ses enfants des cadeaux pour Noël et s'explique

Dans quelques semaines, Mila Kunis sera à l'affiche de Bad Moms 2, suite de la délirante comédie à succès dans laquelle elle incarnait une mère débordée qui décide un jour de lâcher prise. Cette fois-ci, c'est dans le cadre de Noël qu'évoluera l'intrigue du film. L'occasion pour elle de se confier sur son rapport à cette fête et notamment par le prisme de ses enfants, la petite Wyatt, 3 ans, et son frère Dimitri, 10 mois. Dans une interview accordée à Entertainment Tonight, elle révèle que son mari et elle n'offriront plus de cadeaux à leurs enfants le 25 décembre prochain. Mais pourquoi ?!

"Lorsque nous avons fêté Noël l'année dernière, Wyatt avait 2 ans et c'était trop. Ashton et moi ne lui avons rien donné, tout venait de ses grands-parents", raconte l'actrice d'origine ukrainienne. Selon elle, "les enfants n'apprécient plus les cadeaux". "Ils ne savent même plus ce qu'ils attendent : ils attendent juste quelque chose, peu importe ce dont il s'agit", assure-t-elle.

"Donc ouais, nous n'allons pas élever des connards. Il y a assez de connards dans le monde et ne ne voulons pas y contribuer", lâche la chérie d'Ashton Kutcher, bien désireuse de montrer à ses enfants la valeur de l'argent. Refusant d'en faire des matérialistes, Mila Kunis ne compte pas pour autant déroger à toutes les traditions. "Nous avons supplié les grands-parents de respecter notre volonté, explique la jeune femme, évoquant la règle d'un cadeau par enfant. Vous ne pouvez pas vous y résoudre ? Faites un don à une association, à un hôpital pour enfants, à la SPA. Peu importe ! Mais cela est désormais notre nouvelle tradition." Reste que la famille compte bien se réunir pour Noël.

Dans Marie Claire, elle évoque également l'éducation qu'elle compte donner, notamment à sa fille. "Je veux que ma fille apprenne de moi la valeur du travail", exprime Mila dans le magazine américain dont elle fait la couverture.