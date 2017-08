Miles Teller : Le héros de "Whiplash" s'est fiancé à la jolie Keleigh Sperry

Miles Teller s'est fiancé à sa compagne de longue date, Keleigh Sperry, a dévoilé la soeur de la jeune femme. Le comédien de 30 ans, sacré par les critiques grâce à son rôle dans Whiplash (2014), a fait sa demande dans un lieu très romantique...

Sur son compte Instagram, Christie York, la soeur de Kaleigh, a posté deux clichés des amoureux. "Ces deux-là se sont fiancés pendant un safari en Afrique au cours du week-end !!, a-t-elle commenté en légende. Je n'arrive pas à croire que la dernière fille Sperry est fiancée. Je vous aime tous les deux et je suis incroyablement heureuse pour ce nouveau chapitre qui s'ouvre dans votre histoire d'amour !" Miles Teller et Kaleigh Sperry, qui occupe la profession de mannequin, ont commencé à sortir ensemble en 2013.

L'acteur est attendu en octobre dans le film Only the Brave, aux côtés de Josh Brolin et Jennifer Connelly.