Miley Cyrus : Abdos en béton et petit bikini flashy, elle accueille l'été

Depuis quelques semaines – surtout depuis la sortie de son nouveau tube –, Miley Cyrus fait énormément parler d'elle. Entre ses clashs avec une marque de luxe et ses confidences sur son addiction à la drogue... la chanteuse fait couler beaucoup d'encre. Plus récemment, la petite amie de Liam Hemsworth a accueilli l'été à sa manière. Au programme : petit bikini flashy et bain de soleil !

Plus rien n'arrête celle qui interprétait autrefois la superstar Hannah Montana, pas même les hautes températures. Pour affronter la chaleur, la chanteuse du single Malibu n'a qu'une seule arme : se dévêtir. Sur Instagram, ce mercredi 21 juin 2017, la jolie blonde a dévoilé son corps de rêve à ses quelque 69 millions d'abonnés en postant un cliché la mettant en scène entourée de ses chiens dans un minuscule maillot de bain orange flashy.

Silhouette svelte et abdos en acier, la starlette de 24 ans semble prendre du bon temps et ce n'est pas pour déplaire au million de ses fans qui ont mentionné qu'ils "aimaient" la publication. Pas de doute, certains l'ont même commentée à coups d'émojis en forme de coeur. "Je t'aime Miley, t'es vraiment parfaite", "Canon dans ton maillot", "Ton corps est parfait" ou encore "J'aimerai être ton petit ami", peut-on lire. Un admirateur en a même profité pour lui glisser "I adore you", un clin d'oeil à un de ses tubes sorti le 13 décembre 2013.

En bref, quoi qu'elle fasse et quoi qu'elle dise, Miley Cyrus peut compter sur son incroyable communauté !