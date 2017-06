Miley Cyrus : Elle clashe Dolce & Gabbana, les créateurs lui répondent

Les enfants, frères et soeurs de stars sont les rois de la planète mode ! Un règne consolidé au cours de nouvelles fashion weeks, consacrées aux collections masculines. Braison Cyrus a participé à l'événement en défilant ce week-end pour Dolce & Gabbana. Sa grande soeur Miley Cyrus a profité de l'occasion pour clasher la maison italienne...

C'est dans son siège à Milan que Dolce & Gabbana a dévoilé sa nouvelle collection masculine, pour les saisons printemps-été 2018. La marque avait sollicité plusieurs enfants de stars et superstars des réseaux sociaux. Parmi eux, figuraient le mannequin Noé Elmaleh (fils de Gad Elmaleh) et le musicien Braison Cyrus.

Le jeune homme de 23 ans a ainsi participé à son tout premier défilé de mode et reçu les félicitations de sa famille. Ses parents Billy Ray et Leticia (dite "Tish") Cyrus, ses soeurs Miley et Noah et sa demi-soeur Brandi, spectatrice du show, lui ont adressé des messages adorables sur Instagram.

Dans le sien, Miley Cyrus écrit : "PS: D&G, je suis FORTEMENT en désaccord avec votre politique... mais je soutiens l'initiative de mette en avant les jeunes artistes et de leur donner l'opportunité de briller aux yeux de tous !" La chanteuse de 24 ans fait ici allusion au soutien exprimé par Dolce & Gabbana à l'égard de Melania Trump, l'épouse du président américain Donald Trump, particulièrement impopulaire auprès des célébrités.