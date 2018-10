Miley Cyrus, enceinte de Liam Hemsworth ? Ces photos qui font jaser...

Pas si vite selon Hollywood Life. "Elle adorerait être mère un jour et elle serait formidable dans ce rôle (...) mais elle ne faisait pas ce shopping pour elle. Son ventre n'a jamais été aussi plat. Elle est en super forme et n'est pas prête à fonder une famille pour le moment", a-t-on lâché. On s'en doutait un peu...

À bientôt 26 ans (elle les fêtera le 23 novembre prochain), Miley Cyrus est encore jeune, évidemment, et elle est réputée pour aimer prendre son temps. Elle avait rencontré Liam Hemsworth en 2009 sur le tournage du film La Dernière Chanson. Après plusieurs années d'amour ponctuées par des fiançailles, le couple avait rompu en 2013. Les tourtereaux s'étaient finalement rabibochés deux ans plus tard, se fiançant à nouveau.