Miley Cyrus et Liam Hemsworth : Pourquoi ils ne veulent pas se marier

Ils sont beaux, jeunes et amoureux. D'abord en couple entre 2009 et 2013, Miley Cyrus et Liam Hemsworth s'étaient séparés quelque temps avant de se rabibocher il y a déjà quatre ans. De nouveau fiancés depuis cette réconciliation, la chanteuse de 26 ans et l'acteur de 28 ans ne se sont toujours pas passé la bague au doigt et ne semblent pas déterminés à le faire, même si le comédien australien est parfois vu en train de porter une mystérieuse alliance.

"Il porte cette bague en tant que 'promesse' de son engagement à Miley, mais ils ne sont pas officiellement mariés. La seule chose qui manque, c'est le bout de papier. Ils ne se concentrent pas sur l'idée d'organiser un mariage pour le moment. Ils sont plus concentrés sur le fait de rendre leur amour aussi fort que possible", avait révélé un proche à E! News en août dernier.

Quatre mois plus tard, Miley Cyrus est en tournée promotionnelle pour la sortie de son nouveau single écrit en collaboration avec Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. Dans l'émission de radio d'Andy Cohen diffusée le 10 décembre 2018, la star de la pop a évoqué les fêtes de fin d'année, confirmant qu'elle serait avec son chéri pour Noël. Après avoir éludé une question de l'animateur sur le cadeau qu'elle aimerait bien recevoir de Liam Hemsworth ("on ne peut pas parler de ça dans l'émission, mais croyez bien que j'aurai ce que je veux"), Miley Cyrus a été interrogée sur leurs éventuels plans de mariage. "Je suis vraiment focalisée sur mes projets professionnels, donc ce n'est pas trop ce que j'ai en tête. Et il a un nouveau film sur le point de sortir [la comédie Isn't It Romantic, en salles début 2019, NDLR], donc on est déjà très occupés", a-t-elle tranché.

Entretenir leur amour et se concentrer autant que possible sur leurs carrières respectives : voilà donc pourquoi Miley et Liam se moquent de passer devant monsieur le maire... Les fans sont donc prévenus !