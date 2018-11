Miley Cyrus et Liam Hemsworth : Touchés par le feu, ils font un don incroyable

De son côté, Liam Hemsworth a publié un message très touchant qui accompagne la même photo du domicile qu'il partageait avec sa fiancée. "Ces quelques jours étaient à fendre le coeur. C'est ce qui reste de ma maison. De nombreuses personnes à Malibu et dans les régions avoisinantes en Californie ont également perdu leur maison et mes pensées vont à toutes les personnes touchées par ces incendies. J'ai passé la journée à Malibu hier et c'était incroyable de voir la communauté se rassembler pour s'entraider de toutes les manières possibles. Malibu est une communauté forte et cet événement ne fera que le rendre plus fort. Reconnaissant de tous les excellents gars de la région qui ont contribué à éviter les petits incendies autour de ma propriété Je vous aime les gars. Je t'aime Malibu. Merci à tous les pompiers héros de la Californie. Ce sera un voyage à reconstruire. Restez tous forts", a-t-il écrit, encourageant également ses abonnés à faire des dons s'ils le souhaitent.