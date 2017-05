Miley Cyrus hantée par son passé : "C'est devenu mon pire cauchemar..."

Miley Cyrus aurait-elle tiré un trait sur son sulfureux passé ? Depuis qu'elle a retrouvé l'amour dans les bras de son ex Liam Hemsworth, avec qui elle s'est de nouveau fiancée après plusieurs années d'une relation en dents de scie, la popstar de 24 ans a renoncé à toutes ses bonnes vieilles habitudes.

L'interprète de Malibu qui ne boit plus, ne fume plus et ne consomme plus de drogues a aussi confié lors d'une récente interview qu'elle regrettait de s'être complètement dénudée pour se balancer sur une grosse boule de destruction pour les besoins du clip torride de son tube Wrecking Ball, réalisé par le célèbre photographe Terry Richardson.

"C'est quelque chose que je ne pourrais jamais effacer - de se balancer complètement nue sur une boule de démolition c'est quelque chose qui restera à jamais dans la postérité. Une fois que vous l'avez fait, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je ne pourrai jamais oublier ça. Je serai pour toujours la fille toute nue sur une boule de destruction. J'ai même léché le marteau... J'aurai dû penser que ça me poursuivrait pour toujours. C'est devenu mon pire cauchemar : qu'on la joue lors de mon enterrement", a-t-elle déclaré lors d'une interview réalisée pour le Zach Sang Show.

Si elle regrette aujourd'hui, à l'époque sa vidéo a fait un véritable carton aux Etats-Unis et relancé sa carrière après sa douloureuse rupture avec Liam. C'est depuis son titre numéro un. A sa sortie, la vidéo a collecté plus de 12,3 millions de vues en moins de 24 heures et fait partie des vidéos les plus visionnées du site, explosant le record des One Direction qui avait collecté plus 10 millions de vues avec leur vidéo Best Song Ever.

Coline Chavaroche