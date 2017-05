Miley Cyrus : "Je ne prends pas de drogues, je ne bois pas..."

Relativement discrète depuis plusieurs mois, Miley Cyrus compte bien revenir en force très prochainement. Son nouveau single, Malibu, est d'ailleurs attendu pour ce mois de mai. Elle a donné une interview au magazine Billboard pour faire un point sur sa vie actuelle...

La chanteuse de 24 ans annonce dans les pages du magazine qu'elle a pris une grande décision : ne plus fumer de cannabis ! "Je n'ai pas fumé d'herbe depuis trois semaines, ce qui représente la période la plus longue pour moi jusqu'à présent. Je ne prends pas de drogues, je ne bois pas, je suis totalement sobre en ce moment ! C'est quelque chose... que je voulais vraiment faire. J'aime m'entourer de personnes qui me rendent meilleure, plus évoluée, plus ouverte. Et j'ai remarqué que ce ne sont pas les personnes qui sont défoncées. Je veux être hyper sobre et active car je sais très bien où je veux finir", a-t-elle déclaré.

Apaisée et épanouie, Miley Cyrus a aussi évoqué son couple. La star s'est fiancée à Liam Hemsworth, avec qui elle vit à Malibu, au milieu de leurs animaux. Les amoureux s'étaient séparés en 2013 avant de se remettre ensemble l'an dernier. "J'avais tellement besoin de changer de vie. Et changer avec quelqu'un qui ne change pas de la même façon, c'est difficile. Soudainement tu te dis : 'Je ne te reconnais plus'. On a dû retomber amoureux l'un de l'autre", a-t-elle dit. Aujourd'hui, les amoureux semblent sur un petit nuage et les rumeurs de mariage vont bon train...

Thomas Montet