Miley Cyrus : Liam Hemsworth n'en finit plus de lui jouer des tours !

En dépit des rumeurs de séparation, Liam Hemsworth et Miley Cyrus s'affichent plus complices que jamais sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs jours, le comédien s'amuse à faire peur à sa petite amie et partage volontiers ses farces réussies avec ses fans.

Liam Hemsworth continue de jouer des tours à sa petite amie Miley Cyrus sur Instagram, le 30 août 2018.

Sur le court clip filmé par l'acteur de 28 ans, on peut apercevoir la chanteuse sur une terrasse en pleine nature. On l'entend alors demander à son compagnon : "Tu n'es pas en train d'enregistrer ?" Lorsque la caméra pointe sur son visage, le jeune homme pousse soudainement un cri aigu qui la fait sursauter. Il y a quelques jours déjà, le petit frère de Chris Hemsworth s'était amusé à lui faire peur alors qu'ils étaient en voiture, toujours en poussant un soudain cri aigu. "Ahhh... Mon put*** de cou !", avait-elle alors lancé, gentiment agacée. "Ça marche à chaque fois", avait-il quant à lui commenté en légende. Ces multiples preuves de leur complicité viennent ainsi démentir les rumeurs de séparation. En juillet dernier, le tabloïd OK! Australia avançait que le couple avait à nouveau rompu ses fiançailles, la chanteuse de 25 ans ne se sentant pas encore prête à fonder une famille, contrairement à son compagnon. Divergences ou non, le couple s'affiche en tout cas toujours aussi amoureux sur Instagram.

Gets her every time A post shared by Liam Hemsworth (@liamhemsworth) on Aug 28, 2018 at 2:47pm PDT

Miley Cyrus et Liam Hemsworth se sont rencontrés en 2009 sur le tournage du film The Last Song. Ils s'étaient fiancés au bout de trois ans, avant de rompre en 2013. Ils ont finalement remis le couvert fin 2015, confirmant leurs fiançailles.

Strolls with my girls. A post shared by Liam Hemsworth (@liamhemsworth) on Aug 28, 2018 at 8:17am PDT

