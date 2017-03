Miley Cyrus : Mariée en secret à Liam Hemsworth ? Son père sème le doute !

Cela fait des mois que la rumeur d'un mariage secret entre la chanteuse Miley Cyrus et son compagnon l'acteur Liam Hemsworth court, entretenue en partie par la demoiselle, mais elle se refait à nouveau insistante en raison de clichés postés par Billy Ray Cyrus...

Miley Cyrus et Liam Hemsworth, qui se sont remis en couple il y a quelques mois après leur rupture, ont-ils sauté le pas du mariage ? A en croire le père de la chanteuse, il semble que oui. Sur son compte Instagram, Billy Ray Cyrus a posté une photo sur laquelle on peut voir Miley Cyrus, vêtue d'une robe blanche un peu bohème, souriante et les cheveux au vent. Il a accompagné ce cliché d'un message. "Je suis heureux... que tu sois heureuse", a-t-il écrit. Il n'en fallait pas plus pour que la Toile s'emballe et se persuade qu'il venait de confirmer le mariage de la star et de son amoureux.

Miley Cyrus (24 ans) et Liam Hemsworth (27 ans) se sont rencontrés en 2009 sur le tournage du film The Last Song. Les amoureux se sont fiancés en 2012 et se sont séparés l'année d'après. Ils se sont à nouveau fiancés en janvier 2016.