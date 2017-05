Miley Cyrus s'offre un nouveau tatouage bluffant !

Miley Cyrus a son chien dans la peau ! La sulfureuse popstar aux nombreux tatouages s'est fait encrer un nouveau dessin à l'effigie de son adorable toutou Emu. "J'ai tatoué le jeune Emu sur sa maman Miley Cyrus", a fait savoir le tatoueur Dr. Woo sur sa page Instagram où il a publié une photo du tatouage en question, réalisé avec une incroyable précision.

La chanteuse de 24 ans a adopté le jeune colley en juin 2014, soit peu de temps après la mort de son husky bien-aimé Floyd.

"Emu Coyne Cyrus a rejoint la famille il y a quelques jours, mais j'ai gardé le secret parce que parfois, je suis bizarre, c'est comme ça. Il faut du temps pour passer à l'étape suivante et aimer de nouveau. Floyd n'aura jamais d'égal, je ne le remplacerai jamais et il m'a fallu du temps pour le comprendre mais je sens qu'il a donné sa bénédiction à Emu lors de ses funérailles. Il est très particulier et bien différent de Floyd, mais parfois je le retrouve en lui et ça me fait sourire", écrivait-elle sur sa page Instagram à l'époque.

L'ancienne star de la série Hannah Montana qui s'est remise avec son ex-fiancé Liam Hemsworth avait aussi rendu hommage à son regretté toutou en s'offrant un tatouage en son honneur sur la côte.

Miley Cyrus compte près d'une quarantaine de tatouages notamment le symbole hindou "Om", celui de la paix ou encore l'inscription "Love", une citation de Théodore Roosevelt, un dessin de Léonard de Vinci ou encore un petit alien ainsi qu'une tranche de pastèque. Plus récemment, l'interprète de Wrecking Ball s'est fait encrer le dessin d'un pot de Vegemite, une spécialité australienne dont raffole son chéri Liam Hemsworth.