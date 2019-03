Miley Cyrus : Sa protégée décédée, elle promet de s'occuper de sa fille

Depuis l'annonce de la mort de sa protégée, l'interprète de Wrecking Ball lui a rendu de multiples hommages sur les réseaux sociaux. "T'enlacer une dernière fois... Je t'ai fait une promesse, ici sur Terre, et je vais tenir cette promesse puisque tu nous regardes depuis le paradis. Prendre soin de ta précieuse petite fille, ma petite soeur. D'éclairer ton mari et ta mère quand les jours sont sombres ! Je t'aime", a écrit la star de 26 ans sur son compte Instagram ce lundi.

Comme le rapporte le site américain The Blast, plus tôt cette année, Janice Freeman avait déjà confié que Miley Cyrus avait aidé sa famille puisqu'elle faisait face à de lourds problèmes de santé : "Elle nous a trouvé un logement en attendant de trouver un habitat permanent, m'a donné la caution et couvert six mois de loyer pour que je puisse me remettre sur pied."