Miley Cyrus "séparée" de Liam Hemsworth : L'acteur réagit...

C'est donc bien une fausse rumeur de rupture qui s'était répandue ! Jeudi 19 juillet 2019, Liam Hemsworth s'est saisi de son compte Instagram pour publier une vidéo où il apparaît au côté de sa chérie Miley Cyrus. Complices, les tourtereaux se trouvent à bord d'un véhicule que l'acteur de 28 ans conduit. Miley et Liam s'amusent et passent un bon moment en écoutant de la musique. Une poignée de secondes plus tard, le comédien est vu en train de faire une "blague" à la chanteuse de 25 ans en hurlant brutalement pour lui faire une petite frayeur. "Je vais t'en foutre une...", a-t-elle prévenu avec un sourire.

Ces quelques secondes suffiront donc à rassurer les fans du couple après qu'un média australien avait annoncé une nouvelle séparation. Le même jour, le tabloïd OK! Australia, cité par le Daily Mail, avait assuré que les deux stars avaient rompu leurs fiançailles. "Il veut des enfants et ne veut pas retarder l'échéance, mais ce n'est pas vraiment le projet que Miley avait en tête... Il a le coeur brisé. Miley ne cessait de repousser le mariage au grand dam de Liam... Ils ne s'entendaient plus ces derniers mois. (...) Elle ne voulait pas vraiment se marier. C'est quelque chose que tout le monde a compris sauf Liam. Sa famille l'a supplié d'ouvrir les yeux, mais il croyait en Miley. Maintenant il se sent idiot", avait-on fallacieusement déclaré.

Miley Cyrus et Liam Hemsworth, qui s'étaient rencontrés en 2009 sur le tournage du film The Last Song, s'étaient fiancés après trois ans de relation avant de rompre en 2013. Fin 2015, l'interprète de Wrecking Ball et le petit frère de Chris Hemsworth remettaient officiellement le couvert, confirmant qu'ils étaient de nouveau fiancés. Deux ans et demi plus tard, certains s'agacent visiblement de voir qu'ils ne sont toujours pas mariés... Qu'importe, ces deux-là s'aiment et c'est bien le principal !