Miley Cyrus : Son anecdote coquine sur son couple avec Liam Hemsworth

Ensemble depuis de longues années, Miley Cyrus et Liam Hemsworth savent visiblement comment s'y prendre pour entretenir la flamme et pimenter leur relation. Interviewée le 10 décembre dernier dans l'émission radio d'Andy Cohen, la chanteuse de 26 ans a fait plusieurs révélations sur sa vie amoureuse, admettant que les tourtereaux s'adonnaient parfois au "cybersexe sur FaceTime" lorsqu'ils étaient éloignés pour raisons professionnelles. On comprend mieux la longévité de leur couple !

Très occupés avec leurs carrières respectives, l'interprète du nouveau tube Nothing Breaks Like a Heart et l'acteur de 28 ans (bientôt à l'affiche de la comédie Isn't It Romantic) ont récemment emménagé à Nashville (Tennessee) après avoir perdu leur maison de Malibu dans le terrible incendie qui a ravagé la Californie en novembre dernier. Miley Cyrus a ainsi admis qu'elle avait été très émue par son chéri, qui a pris ses dispositions pour sauver leurs 17 animaux avant qu'il ne soit trop tard. "Liam, je ne l'ai jamais autant aimé depuis ça", a-t-elle glissé. "C'est ton petit ami ? Ton fiancé ?", a interrogé Andy Cohen. "En quelque sorte. Je l'appelle mon partenaire de survie maintenant. Il dit que ce n'est pas romantique, mais j'ai appris que ça l'était au contraire. (...) Il a été tellement incroyable, il a mis tous les animaux dans son camion. Il a réussi à mettre deux cochons dans des caisses ce qui, je vous le dis, n'est pas facile à faire", a-t-elle ajouté.

Au total, Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont "sept chiens, quatre chevaux, deux cochons, quatre chats", a énuméré la chanteuse. Autant de bêtes qui vivent désormais heureuses dans la propriété du couple à Nashville, qui comporte également une ferme. Cette immense maison, dont les photos sont disponibles dans notre diaporama ci-dessus avait été achetée en 2017 pour la modique somme de 5,8 millions de dollars.