Milla Jasmine et Julien Bert ont rompu : La raison dévoilée...

Eh oui... toutes les bonnes choses ont une fin. Il y a déjà quelques jours, la sulfureuse Milla Jasmine vivait une rupture avec Jordan sur nos écrans, et depuis peu la jeune femme revivrait la même situation... avec Julien Bert.

En couple depuis la fin du tournage, le couple s'affichait plus amoureux que jamais sur les réseaux sociaux, mais il semblerait bien que ce soit définitivement fini entre eux. Le jeune homme l'aurait par ailleurs confirmé dans un tweet il y a quelques heures : "Ce n'est jamais évident de quitter quelqu'un car on sait qu'on va lui faire de la peine. Certes on a pris un risque de se mettre ensemble sans penser à la distance qui nous séparerait après le tournage. Malheureusement, je n'y suis pas arrivé (...) 1 mois à passer sans qu'on se voie, je me suis petit à petit éloigné d'elle et j'ai préféré la laisser avant de la tromper car je sentais que je pouvais être sensible au charme d'autres filles."

"Je ne sais pas si j'ai besoin de faire un vrai travail sur moi-même pour éviter de blesser d'autres filles à l'avenir, en tout cas, je tiens vraiment à présenter mes plus sincères excuses à Milla", a poursuivi celui qui est également l'ex d'Aurélie Dotremont. Comme c'est triste...

Ce qui est certain, c'est que Julien Bert participera très prochainement au tournage de la saison 3 de La Villa des coeurs brisés et on pense à coup sûr que sa problématique sera la peur de l'engagement. Vivement la diffusion des épisodes !