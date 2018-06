Milla Jasmine : L'énorme somme qu'elle a refusée pour les Vacances des Anges 3

Le 21 mai dernier, W9 présentait sa nouvelle saison de la télé-réalité Moundir et les apprentis aventuriers 3. Le programme accueille plusieurs candidats sur une île déserte et les soumet à différentes épreuves physiques avec à la clef des perles pour leur permettre d'acheter de la nourriture. Au casting, Milla Jasmine, en binôme avec son ex petit ami Julien Bert, faisait son grand retour à la télé.

Une apparition qui aurait porté ses fruits puisqu'à peine sortie du tournage éprouvant de l'émission de Moundir, NRJ12 lui aurait proposé d'intégrer une nouvelle aventure, Les Vacances des Anges. Pour cette troisième saison de la Grosse production, les candidats partent à la découverte de Marbella, en Espagne. Et le principe reste le même, pour pouvoir vivre des vacances de rêves, ils vont devoir travailler !

Seulement voilà, pas sûr qu'ils puissent compter sur la présence de Milla car cette dernière aurait refusé catégoriquement de basculer sur la chaîne concurrente malgré l'appât d'un énorme chèque de 50 000 euros. Milla Jasmine avait déjà participé aux Anges, saisons 8 et 9, mais s'était rapidement tournée vers W9. Un dilemme auquel sont confrontés de nombreux candidats de télé-réalité.