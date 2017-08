Milla Jasmine s'assume "en bombe" et exhibe fièrement sa poitrine...

Milla Jasmine a offert à ses abonnés Instagram une carte postale assez sexy ce 5 août 2017.

Au beau milieu de ses vacances d'été, la starlette de 28 ans que l'on retrouvera prochainement dans la nouvelle saison des Marseillais VS Le reste du monde (W9) a en effet décidé de publier un selfie mettant en avant son doux minois mais aussi sa jolie poitrine. "En bombe #enpitaindebambe", a-t-elle simplement écrit en légende du cliché très décolleté.

Bien entendu, les abonnés de la jolie brune ont rapidement souhaité donner leur avis sur cette publication estivale. "T'es pas en bombe, c'est toi la bombe", "T'es une bombasse, ne change pas et n'écoute pas les autres, tu sais ce que tu vaux", "Tu es un avion de chasse Milla, je t'adore de fou", "Que dire de plus ? On ne peut qu'admirer et se taire", pouvait-on lire.

Cependant, certains fans ont aussi regretté que Milla se rabaisse à mettre en avant cette partie de son anatomie pour faire parler d'elle. "Milla, un conseil, montre pas tes seins comme ça parce que tout le monde va te critiquer. Et tu vaux mieux que ça. Donc voilà tu vas tomber dans la vulgarité de Kim Glow", "Quel dommage, tu serais mieux avec une poitrine élégante, promis !", "J'aime pas ce genre de meufs qui font tout pour montrer leurs seins alors qu'on s'en fout royalement", pouvait-on aussi lire dans la foulée.

Bref, c'est clairement deux salles, deux ambiances.