Milla Jasmine, sa prise de poids dans Moundir 3 : Elle réagit !

Le 21 mai dernier, Milla Jasmine a fait son retour à la télévision dans Moundir et les apprentis aventuriers 3 (W9). Avec son ancien petit ami Julien Bert, elle devait apprendre à survivre sur une île déserte et accomplir des épreuves physiques afin de remporter des perles qui leur permettrait d'acheter de la nourriture. Et les téléspectateurs ont été très intrigués par sa nouvelle silhouette.

Milla Jasmine affiche quelques kilos supplémentaires et ce n'est pas passé inaperçu. "Sans vouloir être méchant tu as pris du poids depuis les anges 9 non ? t toujours aussi canon", "My god @IamMillaJasmine ! 3 bourrelets dans le dos ! T'as profité avant de partir en tournage parce que tu savais que ça serait la galère mdr !", a-t-on notamment pu lire. Des commentaires auxquels la brune pulpeuse n'a pas tardé à répondre.

Au premier, elle a répondu que c'est l'amour qui lui avait fait prendre du poids. Et au second : "Ouais, fallait bien que j'aie de la marge. Un stock lol."