Milla Jasmine : Son corps photoshoppé ? La photo qui fait débat !

Décidément, la silhouette de Milla Jasmine n'en finit plus de faire polémique. Ces derniers jours, Kim Glow avait alors balancé sur les fesses de la jolie brune. La chérie de Sylvain Potard avait qualifié le postérieur de Milla Jasmine de "fake". "Elle vous dira qu'il est naturel, mais moi elle me l'a avoué. Elle l'a fait en Colombie avec un produit qu'on ne met pas en France", avait-elle déclaré.

Depuis, la plastique de Milla Jasmine a de nouveau fait jaser sur les réseaux sociaux. Et pour cause, elle a posté sur Instagram une photo d'elle en bikini, faisant la publicité d'une boisson minceur. Sur le cliché en question, la candidate des Anges 9 affiche des hanches développées, une taille marquée et un ventre plat. Sans plus attendre, les internautes ont pointé du doigt un abus de Photoshop.