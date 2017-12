Milla Jovovich : Moments de tendresse avec ses filles Ever et Dashiel

Vendredi 29 décembre 2017, Milla Jovovich et son époux Paul W. S. Anderson étaient photographiés dans les rues de Los Angeles. L'actrice, qui vient de fêter ses 42 ans, semblait très heureuse. Elle a même lancé un baiser au photographe qui l'immortalisait au passage de sa voiture.

Milla Jovovich et son époux ont célébré Noël à Los Angeles avec leurs deux petites filles : Ever (10 ans) et Dashiel (2 ans et demi). Les fillettes sont les héroïnes du compte Instagram de leur maman. Récemment, elle posait dans une jardinerie entourée de sapins de Noël. La petite famille était alors en mission pour trouver son beau sapin. Mi-décembre, Milla postait quelques photos de la ravissante Dashiel sur ses genoux alors que la petite famille passait des vacances dans la station de ski de Park City dans l'Utah.