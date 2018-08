Millie Bobby Brown, 14 ans, officialise sa rupture avec Jacob Sartorius

L'actrice et le chanteur adolescents ont confirmé leur séparation après quelques mois de romance. À 14 ans et 15 ans, Millie Bobby Brown et Jacobs Sartorius ont annoncé la triste nouvelle à leurs fans à travers un court communiqué sur Instagram.

Millie Bobby Brown officialise sa rupture avec Jacob Sartorius sur Instagram, le 31 juillet 2018.

L'actrice et le chanteur de 15 ans ont simplement annoncé à leurs fans le temps d'une Story Instagram : "La décision est mutuelle. Nous sommes tous les deux heureux et restons amis." Leurs abonnés se doutaient déjà de quelque chose puisque les deux adolescents avaient chacun arrêté de se suivre mutuellement sur le réseau social.

Après sept mois de relation, Millie Bobby Brown et Jacobs Sartorius officialisent leur rupture.

Le jeune couple avait confirmé son idylle en janvier dernier, déjà sur Instagram. Millie Bobby Brown avait alors publié un cliché d'elle avec un ours en peluche XXL, cadeau de son petit ami. En décembre dernier, le duo avait ensuite partagé un selfie en noir et blanc accompagné de coeurs, officialisant ainsi leur romance. Aucune précision n'a encore été donnée à propos de l'éventuelle raison de leur rupture.

