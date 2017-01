Mimie Mathy bientôt opérée : "Il faut que je le fasse..."

Alors qu'un article alarmiste d'Ici Paris annonçait récemment que la comédienne Mimie Mathy était paralysée et qu'elle devait subir une lourde opération, la star de TF1 avait été forcée de démentir avec force, fâchée de telles rumeurs. Et pour cause, si elle souffre bien, ce n'est qu'en raison d'une hernie discale ! Elle fait le point sur sa santé.

Invitée de Marc-Olivier Fogiel sur RTL, ce lundi 10 janvier 2017, Mimie Mathy a mis les choses au clair sur son état physique, elle qui a suscité inquiétude et tristesse auprès de ses fans suite à l'annonce de son absence aux prochains concerts des Enfoirés. "Il se passe que j'ai une grosse hernie que j'ai laissé traîner, traîner, traîner et qui s'est transformée en sciatique. J'ai enchaîné les tournages, j'ai trop tiré sur la corde. Je me fais opérer la semaine prochaine", a-t-elle dit. Alors que la question de son handicap physique (elle mesure 1m32) soulève des interrogations sur l'opération, elle a rassuré. "Il y en a qui ont des gros Legos moi j'ai des petits Legos dans le dos, c'est plus minutieux, mais ils ont de bons microscopes, ça va aller ! De toute façon, il faut que je le fasse", a-t-elle répliqué.

La star de 59 ans a aussi évoqué la suite à venir. "J'ai été opérée il y a 10 ans, je vais le faire, je vais m'arrêter deux mois, tranquille. Pas sans travailler mais en me reposant, en remusclant tout ça (...) Je ne suis pas la seule dans mon cas", a-t-elle dit. Ainsi, elle reprendra les tournages de Joséphine, ange gardien dès le 3 avril prochain. Deux épisodes sont prévus et un troisième est à l'étude. Mimie Mathy va cependant devoir rater les concerts des Enfoirés dont un sera comme chaque année diffusé sur TF1 en mars. "Ça a été une déchirure mais, à un moment, il faut choisir (...) Plus vite je faisais ce choix plus vite j'étais sur pied. Ils vont très bien s'en sortir, ça me fait mal au coeur de me dire que je serai sans mes copains cette année mais il y a une super équipe derrière", a-t-elle déclaré. Et puis elle a pensé au public... "Je vais faire un petit clin d'oeil, c'est prévu, ça va être enregistré avant. Et puis j'ai participé au single [intitulé Juste une p'tite chanson, ndlr]", a-t-elle dit.

Véritable force de la nature, elle compte bien revenir très vite. Mais pas uniquement sur le petit écran... "J'ai d'autres projets, comme remonter sur scène pour 2018. C'est en projet mais je ne sais pas si c'est toute seule. J'ai rien de précis, je cherche...", a-t-elle ajouté.

Thomas Montet