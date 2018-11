Mimie Mathy : Ce qui désespère son mari

Mimie Mathy est à l'honneur dans Télé 7 Jours. Dans son édition du 12 novembre 2018, le magazine a interrogé celle qui incarne Joséphine, ange gardien (TF1) depuis bientôt vingt-et-un ans. L'occasion de découvrir ce qui exaspère le plus son époux Benoist Gérard.

L'actrice de 61 ans n'a pas caché qu'elle était très persévérante, ce qui peut parfois agacer son mari : "Je suis persévérante, au grand désespoir de mon mari. Vouloir y arriver, jusqu'au bout, c'est tout moi. D'ailleurs, je l'ai déjà prévenu que je mourrai sur scène." Ou sur le tournage de Joséphine, ange gardien ? Mimie Mathy n'a pas caché qu'elle n'était pas prête à abandonner son rôle dans la célèbre série de la première chaîne : "Tant qu'il y aura du public, et tant que TF1 aura envie de continuer cette série, je serai là. (...) Je suis prête à continuer Joséphine jusqu'à mon dernier souffle."

Il faut dire que ce personnage lui a beaucoup apporté. Elle n'a d'ailleurs pas caché que "c'est la rencontre de [sa] vie". Cela n'empêche pas Mimie Mathy d'avoir d'autres projets : "J'ai déjà deux projets : un téléfilm avec Les Filles [Michèle Bernier et Isabelle de Botton, NDLR] et un avec Philippe Caroit, où nous serons frère et soeur." Il est également prévu qu'elle participe au nouveau spectacle des Enfoirés baptisé Le Monde des Enfoirés, qui se jouera à l'Arkéa Arena, à Bordeaux, le 27 et 28 janvier 2019.

L'intégralité de l'interview de Mimie Mathy est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 12 novembre 2018.