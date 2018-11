Mimie Mathy complexée ? "Je ne me déteste pas, mais..."

Lundi 12 novembre 2018, TF1 diffusera un épisode inédit de Joséphine, ange gardien, avec la participation exceptionnelle de Christian Karembeu qui jouera son propre rôle. A cette occasion, nos confrères de Télé 7 Jours sont allés à la rencontre de l'actrice principale Mimie Mathy (61 ans) qui incarne le célèbre ange gardien depuis presque vingt-et-un ans.

Après avoir expliqué qu'elle n'était aucunement lassée de jouer dans la série ou dévoilé ce qui désespère son mari Benoist Gérard, Mimie Mathy a parlé du rapport qu'elle entretient avec son physique. Après qu'on lui a demandé si elle s'aimait quand elle se regardait dans un miroir, elle a répondu : "Ah non ! Je ne me déteste pas, mais il y a des moments où je me préfère. Je ne pense pas que j'aurais avancé dans la vie si je me détestais. Je ne dis pas que je m'aime, j'essaie de rendre l'enveloppe le plus joli possible."

L'actrice atteinte d'achondroplasie, ce qui explique sa petite taille de 1,32 m, a ensuite assuré qu'elle s'est acceptée au fil des années : "C'est ce que je dis aux femmes qui me demandent comment je fais pour me mettre en maillot de bain. J'ai envie de vivre normalement. Donc essayons d'avoir un joli maillot qui fera oublier qu'en dessous, c'est moins beau. Si je commence la chirurgie esthétique, vous ne me reverrez plus (rires)."

L'intégralité de l'interview de Mimie Mathy est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 12 novembre 2018.