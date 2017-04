Mimie Mathy de sortie après son opération : Une photo rassurante

Grande absente du concert des Enfoirés à cause de son opération du dos, la pétillante Mimie Mathy a enfin fait sa réapparition. Celle qui incarne de longue date Joséphine, ange gardien (TF1) est apparue pour la première fois depuis son opération, sur les réseaux sociaux.

C'est un certain Jean Lemonnier qui a publié sur sa page Instagram une photo de la comédienne de 32 ans, recevant un tendre baiser sur la joue de la part de son mari Benoist Gérard. "Challenge, une joue un bisou", pouvait-on lire en légende du cliché. Le couple, qui s'est marié il y a plus de dix ans, s'est montré on ne peut plus solidaire face aux épreuves.

Le chef cuisinier et restaurateur français Benoist Gérard donnait d'ailleurs récemment des nouvelles de sa femme, lors de son passage sur le plateau de l'émission de Sophie Davant. Rappelons que l'actrice, originaire de Lyon, s'est récemment fait opérer du dos pour soigner une hernie discale.

A l'époque, les rumeurs s'étaient emballées et la presse à scandale l'imaginait déjà paralysée. Dans la foulée, Mimi Mathy sortait de son silence pour rétablir la vérité et rassurer ses fans. Actuellement en convalescence, elle prend le temps de se reposer sans toutefois oublier son public, à qui elle a donné rendez-vous le 3 avril prochain sur TF1 pour la diffusion d'un nouvel épisode inédit de Joséphine, ange gardien avec la jeune maman Ingrid Chauvin.