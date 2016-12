Mimie Mathy dément les rumeurs : "Je ne suis pas paralysée !"

Jeudi 28 décembre, le gros titre du magazine Ici Paris, "Mimie Mathy paralysée !", a beaucoup inquiété les fans de la comédienne âgée de 59 ans. Selon la publication, l'état de santé de celle qui incarne Joséphine, ange gardien depuis 1997 se serait fortement détérioré en quelques semaines et la quinquagénaire se déplacerait avec beaucoup de difficultés. "Elle peine aussi à tenir seule debout", insistait le magazine. Pire encore, on apprenait que la star de TF1, qui mesure 1m32, devait se faire opérer de la colonne vertébrale et des jambes le 15 janvier prochain à Paris, une "opération de la dernière chance".

Une annonce dramatique... totalement fausse, selon la principale intéressée ! Vingt-quatre heures après la parution de cet article, celle qui résout tous les problèmes en un claquement de doigts a mis fin aux rumeurs en publiant un démenti sur son blog. Et Mimie Mathy n'y est pas allée avec le dos de la cuillère ! "Nous déplorons encore une fois de plus ce genre de publication 'fond de tiroir' sans aucune vérification de source pour cette information complètement fausse : la preuve en est dans le message suivant que Mimie vous adresse : 'Est-ce que les journaux de merde pourraient arrêter de raconter n'importe quoi ? Je rassure tous ceux qui m'aiment : c'est une hernie discale'", écrit-elle et révélant ainsi la vraie raison de son mal.

"Des milliers de personnes, grandes, petites, jaunes, noires, belles, moches sont opérées chaque année. Je ne suis pas paralysée", continue-t-elle.

C'est finalement avec humour que la comédienne a conclu son message : "Pour ceux qui ne m'aiment pas, j'en suis désolée, mais vous allez encore devoir me supporter ! Bonnes fêtes de fin d'année à tous et allez, soyons fous, je vous embrasse !"

A bon entendeur...