Mimie Mathy dévoile un cliché, nostalgique, et un message aux fans...

Depuis qu'elle a confirmé sur RTL, en janvier dernier, qu'elle devait subir une opération du dos, la comédienne et humoriste Mimie Mathy s'est faite relativement silencieuse. Dimanche 12 mars, elle a renoué contact avec ses fans en postant une photo touchante...

Sur son compte Instagram, l'interprète de Joséphine ange gardien a posté un cliché d'elle, qui semble avoir été pris pendant une émission de télévision. "Ah la jeunesse ! Désolée de mon inactivité les amis, beaucoup de projets et de tournées en ce moment", a-t-elle commenté en légende. Mimie Mathy va fêter ses 60 ans en juillet prochain et semble avoir un élan de nostalgie alors qu'elle s'est fait opérer à la mi-janvier et qu'elle devait se reposer pour reprendre des forces.

Mimie Mathy qui ne donne pas de précision sur les projets en question avait déjà révélé avoir en tête l'idée de monter sur scène l'an prochain avec un nouveau spectacle. Serait-elle en train de l'écrire ? Ou alors a-t-elle de nouveaux épisodes de Joséphine sur le feu ?