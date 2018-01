Mimie Mathy emmenée à Lourdes bébé : "Ça ne m'a pas fait grandir"

Mimie Mathy, star de Joséphine, Ange gardien (TF1), fait des infidélités à la Une. En effet, ce samedi 13 janvier 2018, dès 20h55, elle est à l'affiche de la nouvelle fiction de France 3, Le Prix de la vérité. Elle y campe une femme flic dont l'histoire est inspirée de sa propre vie.

Son personnage Marie Jourdan est originaire de la région lyonnaise, comme elle. Mais ce n'est pas tout... "Avec le scénariste, Laurent Mondy, on a travaillé le rôle de Marie en amont et on s'est beaucoup inspirés de ma vie. Il y est question de mes parents et de l'éducation qu'ils m'ont donnée, essentielle à mon développement et à ma réussite, confie-t-elle à nos confrères de Télé 7 Jours. La phrase que je cite : 'Il faut que tu t'adaptes au monde si tu veux que le monde s'adapte à toi', elle est d'eux."

Dans Le Prix de la vérité, Mimie Mathy se réfère alors à certains moments de sa propre vie, comme lorsqu'elle raconte l'anecdote "rigoureusement exacte" de son voyage à Lourdes à l'âge de 2 ans, "dans l'espoir d'un miracle". Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, elle livre quelques détails sur le sujet : "Mes parents sont croyants donc ça représentait quelque chose d'important pour eux", lance-t-elle. Et de s'interroger : "Est-ce que ça m'a permis de m'en sortir dans la vie ?" Une question à laquelle elle répond elle-même avec humour : "Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne m'a pas fait grandir."

Bien qu'elle accepte que les scénaristes de la fiction de France 3 jouent de certaines similitudes entre elle et Marie Jourdan, Mimie Mathy souhaite se détacher de son statut de comédienne de petite taille. "J'ai toujours rêvé de jouer une grande résistante de petite taille, s'amuse-t-elle. J'ai aussi envie que les réalisateurs aient l'imagination et me voient dans quelque chose qui n'est pas du tout écrit pour moi à la base, où l'on ne m'attend pas." Voilà qui est dit !