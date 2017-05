Mimie Mathy : "Ne pas avoir d'enfant n'était pas un choix"

Actuellement en promotion pour son livre co-écrit avec Gilles Legardinier, Vaut-il mieux être toute petite ou abandonné à la naissance ?, Mimie Mathy multiplie les interviews et confidences. Après être passée dans le douillet divan de Marc-Olivier Fogiel, elle s'est confiée au magazine Télé Star.

La comédienne qui a subi une lourde opération du dos en janvier dernier a notamment évoqué son désir d'enfant. La femme de 59 ans qui a déjà déclaré qu'elle ne savait pas si elle aurait mis au monde un enfant "comme elle" volontairement, a surtout confié qu'elle n'est pas devenue mère, faute de père. "Ne pas avoir d'enfant n'était pas un choix. J'ai juste rencontré mon mari [Benoist Gérard, NDLR] à 45 ans. Je ne voulais pas faire un enfant toute seule", a-t-elle lâché.

Mais, comme on l'apprend, la star Joséphine, ange gardien et son époux ont tout de même tenté de devenir parents : "On s'est laissé une chance. Elle n'est pas venue. La vie est bien faite." Bien faite ? La formule peut surprendre mais Mimie Mathy s'explique et réitère comme il y a quelques semaines : "Je ne sais pas si j'aurais eu la force de mettre au monde un enfant comme moi." Et de préciser: "Non pas pour moi mais par rapport à lui."

Outre ses apparitions sur TF1, Mimie Mathy sera prochainement au casting de Meutres à... sur France 3.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Mimie Mathy dans le magazine Télé Star en kiosques le 15 mai 2017.