Mimie Mathy opérée : "Ça s'est joué au millimètre près"

En décembre dernier, Mimie Mathy avait démenti les rumeurs la disant paralysée et annoncé devoir se faire opérer du dos pour une hernie discale. Invitée lundi 10 avril au micro d'Europe 1 dans Le Grand direct des médias, la comédienne de 59 ans a donné des nouvelles de sa santé et livré des détails sur son hospitalisation.

"Ce n'était pas un pépin de santé, c'était un gros problème de dos que j'ai résolu. Je suis repartie pour 20 ans", a-t-elle déclaré rassurante. La star de Joséphine ange gardien, série dont le tournage du 85e épisode est prévu la semaine prochaine, a ensuite révélé les vraies raisons de son opération. Contrairement à ce qui a été annoncé, elle n'a pas été hospitalisée pour soigner un problème d'hernie : "C'était un tout petit peu plus grave mais je ne voulais pas inquiéter tout le monde, c'était une arthrodèse [opération qui doit bloquer une articulation lésée par l'obtention d'une fusion osseuse dans le but de corriger une déformation, NDLR], ça ne dit rien à personne mais c'est une opération qui dure six heures. Il vaut mieux que le médecin n'ait pas la tremblote."

Comme le reconnaît Mimie Mathy, elle a un peu trop laissé traîner ce problème de santé. "Je n'ai pas arrêté pendant vingt ans et on repousse toujours l'opération. Il faut aussi tomber sur la bonne personne pour faire cette opération car ça se joue au millimètre près. Si le médecin touche la moelle épinière, c'est foutu. (...) Même en laissant traîner je m'en suis sortie", explique-t-elle.

S'en est suivi un mois et demi de convalescence. Des semaines de repos qui ont permis à la comédienne de finir son livre co-écrit avec Gilles Legardinier, Vaut-il mieux être toute petite ou abandonné à la naissance ? qui sortira au mois de mai.