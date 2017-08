Mimie Mathy : Sans enfants mais grand-mère "comblée" !

Mimie Mathy est une femme amoureuse mais, dans sa vie privée, elle souffre d'un manque : elle n'a pas eu d'enfants. La star de Joséphine ange gardien, qui avait peur de faire naître un enfant "comme elle", c'est-à-dire nain, n'avait surtout pas rencontré, au moment opportun, d'homme avec qui le concevoir. Mais, qu'à cela ne tienne, elle se réjouit de son rôle de grand-mère...

Interrogée par TVmag, Mimie Mathy a évoqué la question de l'adoption, au coeur de l'intrigue d'un épisode de la série phare de TF1, et a expliqué qu'elle-même n'y avait pas vraiment songé. Pour cause, elle est comblée du côté de la famille de son mari Benoît. "Dans ma corbeille de mariage, j'avais les quatre enfants de Benoît. Nous formons une famille très soudée et j'ai déjà quatre petits-enfants. Je suis comblée. Mais, si j'avais choisi d'adopter un enfant, j'aurais été le chercher à l'autre bout du monde. Adopter en France est beaucoup trop compliqué", dit-elle. La star n'est pas la seule à pointer du doigt les immenses difficultés pour adopter dans l'Hexagone, la comédienne Ingrid Chauvin aussi en a parlé.

Après d'inquiétants problèmes de santé il y a quelques mois, Mimie Mathy va beaucoup mieux et elle a repris le chemin des plateaux de tournage. La star de TF1 va d'ailleurs faire rencontrer Joséphine à l'équipe de... Camping paradis !

Thomas Montet