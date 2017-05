Mimie Mathy, son mari inquiet à cause de son opération: "Il a eu très très peur"

Opérée du dos le 17 janvier dernier, Mimie Mathy (59 ans) va bien. De nouveau en tournage pour Joséphine, ange gardien, la comédienne a accordé, entre deux prises, une interview au magazine Gala. Elle revient sur son opération et le merveilleux soutien de son mari.

La comédienne, qui a co-écrit avec Gilles Legardinier le livre Vaut-il mieux être toute petite ou abandonné à la naissance ?, ne le cache pas, l'opération qu'elle a subie a été lourde : "Il valait mieux que le médecin n'ait pas la tremblote vu qu'il fallait bloquer les quatrième et cinquième vertèbres lombaires, dégager le chemin pour que la moelle épinière soit tranquille... On appelle ça une arthrodèse. (...) J'ai été ouverte de trente centimètres. Durant six heures d'anesthésie."

Heureusement, tout s'est bien passé. Un succès qu'elle doit notamment à son mari Benoist Gérard, lequel a été d'un grand soutien. "Il m'a dit : 'Je serai toujours là.' Comme il sait que je serai toujours là pour lui. Nous sommes tous les deux suffisamment optimistes pour conjurer le pire", lâche-t-elle. Malgré son enthousiasme, l'époux de Mimie Mathy était très angoissé par l'intervention. "Il a eu très, très peur quand même. Il me l'a avoué après l'opération. Il a bien fait", poursuit la quinquagénaire.

Au cours de l'entretien, Mimie Mathy ne tarit pas d'éloges sur sa moitié qu'elle définit comme "un homme fabuleux" qui l'aime depuis quatorze ans et qui a su ne pas tenir compte du qu'en-dira-t-on. Heureuse avec Benoist, la star de TF1 est aussi la belle-mère radieuse de quatre enfants. Elle sera d'ailleurs grand-mère pour la quatrième fois en juillet.

Concernant la maternité, la femme qui mesure 1,32 mètre a récemment évoqué ses doutes à mettre volontairement "un enfant comme elle" au monde. A Gala, elle précise : "Est-ce qu'un enfant ne m'en aurait pas voulu de l'avoir mis consciemment au monde avec cette différence ? Qui plus est en ayant une mère déjà atteinte ? Je dis ça cela, mais qui sait, si, enceinte de trois mois, je ne l'aurais pas gardé malgré tout... La vie est bien faite : ce dilemme ne s'est pas présenté."

