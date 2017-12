Mimie Mathy : Son vibrant hommage à Johnny Hallyday, témoin à son mariage

Michel Fugain, Mimie Mathy et son mari Benoist Gérard, Stéphanie Fugain, Muriel Robin, Line Renaud, David Douillet, Benjamin Castaldi, Flavie Flament, Johnny Hallyday et sa femme Laeticia en 2005 à Paris - Mariage de Mimie Mathy et son mari Benoist Gérard en 2005 à Paris.