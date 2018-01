Mira Sorvino agressée par Weinstein : Son père veut "tuer ce fils de p***"

Parmi les actrices harcelées par Harvey Weinstein se trouve Mira Sorvino, la belle comédienne de Mimic, oscarisée pour Maudite Aphrodite, de Woody Allen. Dans les années 1990, elle est une star incontournable du cinéma indépendant américain. Alors que les portes d'Hollywood lui sont ouvertes, elle a le malheur de croiser le chemin du mogul et producteur, lequel lui fait des avances. Elle refuse, et sa carrière en pâtira. La belle américaine est blacklistée, ce que confirmera des années plus tard le réalisateur Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux). Ce dernier avait révélé avoir été sommé par Miramax (les studios d'Harvey Weinstein) d'éviter de caster certaines actrices – dont Mira Sorvino - pour ses films et de les blacklister sous prétexte qu'elles étaient "un cauchemar en plateau".

Mais à l'époque, Mira Sorvino n'avait rien dit. Son illustre père, Paul Sorvino (particulièrement connu pour son rôle de Paul Cicero dans le film Les Affranchis de Martin Scorsese) ne savait rien de ce qui se tramait, jusqu'à ce que Mira brise le silence dans le New Yorker et révèle avoir été victime de Weinstein. Croisé par TMZ, le père de l'actrice n'a pas manqué d'exprimer tout son ressentiment et sa colère à l'égard du tycoon déchu, même trois mois après les révélations de sa fille.

Excédé, l'acteur de 78 ans ne mâche pas ses mots à l'égard de Weinstein, un "porc" qui s'avère être un "fils de p***" dont il est persuadé qu'il "va aller et crever en prison". À écouter Paul Sorvino, Harvey Weinstein "ferait mieux de préférer être en prison" car si le père en colère "le croise dans la rue", "il finira allongé par terre". "Et je tuerai ce fils de p***", assure-t-il, avant de rajouter : "Si j'avais su, il ne marcherait plus. Il serait dans un fauteuil roulant". Et il y a fort à penser que Paul Sorvino n'est pas le seul être à en vouloir physiquement à Harvey Weinstein...