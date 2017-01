Miranda Kerr au mariage de son frère: Divine demoiselle d'honneur avec son chéri

Miranda Kerr et son fiancé Evan Spiegel se marieront cette année, promesse du top model ! L'heureux événement n'aura lieu que dans quelques mois mais suscite chez la jeune femme un enthousiasme débordant. Une impatience accentuée par l'union de son frère Matthew, dont elle était la demoiselle d'honneur...

30 décembre 2016, Cessnock, Australie : Matthew Kerr et son compagnon James se disent oui, en présence de leurs familles respectives et en dépit de l'attente de l'adoption d'une loi légalisant le mariage homosexuel. Qu'importe pour les jeunes époux et Miranda, demoiselle d'honneur de la cérémonie en plein air et accompagné de son fiancé, le co-fondateur de Snapchat Evan Spiegel. Craquante en petite robe blanche à motifs brodés, la belle Australienne de 33 ans a assuré avec élégance son rôle de bridesmaid en chef.

Loin est le temps de la dépression post-divorce pour Miranda Kerr. L'ex-ambassadrice de Victoria's Secret a récemment révélé en avoir souffert lors de sa séparation avec l'acteur Orlando Bloom. Lui aussi a retrouvé l'amour, dans les bras de la chanteuse Katy Perry.

Divorcés mais heureux, les parents de Flynn sont sur un nuage. Ils entament l'année 2017 de la plus belle des manière, avec l'anniversaire de leur garçon de tout juste 6 ans.