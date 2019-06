Miranda Kerr : Rencontre avec Katy Perry, la fiancée de son ex, Orlando Bloom

Miranda Kerr vient de lancer sa propre marque de soins pour la peau. À 36 ans, celle qui s'apprête à devenir maman organisait un événement pour le lancement de Kora Organics, sa firme aux produits naturels, vegan et non testés sur des animaux. L'ambiance y était vitaminée et fleurie. Tous les invités célèbres étaient priés de porter des tenues aux couleurs vives. Une règle que Katy Perry a bien évidemment respectée, elle qui est apparue dans un tailleur couleur pêche. En témoigne cette photo que le mannequin a publié sur son compte Instagram, où elle prend la pose au côté de la chanteuse.

Bras dessus, bras dessous, Miranda Kerr et Katy Perry semblent s'entendre à merveille. "Merci de briller si fort avec moi", a écrit la top model. "Mignonnes à croquer, fraîches et fruitées !", s'est réjouie l'artiste en section commentaires. Une complicité qui fait plaisir à voir. Si Katy Perry est aujourd'hui fiancée à Orlando Bloom, l'acteur a été marié au top model australien pendant trois ans. Ensemble, ils ont même accueilli un petit garçon, Flynn (8 ans). Les internautes ont ainsi salué la sympathie de Miranda Kerr et Katy Perry, qui semblent être réellement très amies. "Orlando doit être si heureux !", a souligné un fan.